Посол в США заявил, что санкции мешают американскому бизнесу, но не России

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя очередные санкции США, заявил, что ограничительные меры против России не действуют.

"Экономика России твердо стоит на ногах и развивается. Любые попытки заставить нас изменить свою политику обречены на провал. Это – очевидные факты, с которыми согласны все настоящие профессионалы", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Наоборот, антироссийские санкции создают намного большие проблемы для бизнеса США, отметил дипломат. Так, многие западные компании теряют огромные доходы от ухода с рынка РФ и отказа от российских энергоресурсов и прочих товаров.

По словам Антонова, для реализации своих внешнеполитических задач Соединенные Штаты при помощи санкций "приносят в жертву" интересы собственных союзников – Бельгии, Кипра, Нидерландов и Германии.

"Неужели здесь не понимают, что таким образом сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки?" – задался вопросом российский посол.

Ранее Соединенные Штаты расширили санкционные списки по РФ и Белоруссии, добавив в них 13 физических и 20 юридических лиц, включая концерн "Беллесбумпром", ОАО "Зенит-БелОМО", РУП "Белтаможсервис" и прочие организации.

Помимо этого, под ограничительные меры подпали ряд структур Кипра, Бельгии, Нидерландов и КНР, а также граждане Бельгии, Нидерландов и Швеции.

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