США ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров из России

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США обновили санкционный список против России. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Так, под ограничения подпали три судоходные компании: HS Atlantica Limited и Streymoy Shipping Limited из Либерии, а также Sterling Shipping Incorporated из ОАЭ. В санкционный перечень также внесли три нефтяных танкера: HS Atlantica, NS Champion и Виктор Бакаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были. Кроме того, он указал на то, что Россия сумела извлечь из этих ограничений выгоду.

Он предположил, что западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. В связи с этим он призвал сохранять максимальную собранность.



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