Запад мучается из-за того, что санкции не бьют по России – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Западные страны мучаются из-за того, что санкции не бьют по России так, как должны были, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, более того, РФ сумела извлечь из этих ограничений выгоду.

"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы как всегда, – русские ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, и мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", – сказал представитель Кремля.

Он предположил, что западные страны будут продолжать поиск различных вариантов оказания давления на Россию. В связи с этим он призвал сохранять максимальную собранность.

Песков также сообщил, что Владимир Путин неспроста говорит о том, что Запад может пойти на диверсии из-за бесполезности санкций в отношении РФ. Он подчеркнул, что президент обладает определенной информацией, и у него есть резон так говорить.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о попытках Запада отменить все российское. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Он отметил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.



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