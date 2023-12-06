Великобритания введет санкции против иностранных поставщиков военного оборудования в РФ

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В Великобритании анонсировали санкции против зарубежных физических и юридических лиц, которые поставляют в РФ оборудование и комплектующие, использующиеся в военных целях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

В ведомстве заявили, что ограничительные меры против иностранных компаний будут введены в среду, 6 декабря.

Ранее сообщалось, что Вашингтон расширил санкционные списки по РФ и Белоруссии, добавив в них 13 физических и 20 юридических лиц. В частности, ограничительные меры ввели против граждан Белоруссии, России, а также подданных Бельгии, Нидерландов и Швеции.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что действия стран Запада по введению в прошлом году потолка цен на нефть из России были обречены на провал.

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