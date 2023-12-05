В Словакии заявили о желании продлить на год исключение нефти РФ из санкций ЕС

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Словакия, в которой находится зависящий от поставок российской нефти отраслевой комбинат Slovnaft, хочет продлить на год исключение нефти России из санкций Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил глава МИД республики Юрай Бланар порталу standard.sk.

"Речь идет в итоге о производимых Slovnaft из российской нефти продуктах для нас, Чехии и Украины", – уточнил он.

По словам Бланара, если ЕС не поможет в этом вопросе Словакии, тогда это будет тяжелым ударом по экономике республики. Он утверждает, что в стране может возникнуть угроза роста инфляции.

Ранее сообщалось, что премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала решили в своих странах на один год продлить исключение из санкций против российских нефтепродуктов. Об этом Фицо сообщил на пресс-конференции по результатам переговоров глав правительств, ответив на просьбу братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft о необходимости продления исключения из санкций.



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