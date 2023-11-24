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24 ноября, 16:53

Политика

Словакия и Чехия выступили против санкций на российские нефтепродукты

Фото: depositphotos/Kokhanchikov

Премьеры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Петр Фиала решили в своих странах на один год продлить исключение из санкций против российских нефтепродуктов, передает ТАСС.

"Это большая помощь для обеих сторон. Верю, что это поможет Чехии и Словакии. Надеемся, цены на эти продукты останутся на рынке без изменений", – уточнил Фицо на пресс-конференции по результатам переговоров глав правительств, ответив на просьбу братиславского нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft о необходимости продления исключения из санкций.

Ранее СМИ сообщали, что кандидат на пост главы нидерландского правительства Герт Вилдерс может принести большие проблемы для Киева, поскольку его союз с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо может повлиять на европейские санкции против РФ.

СМИ напомнили, что ранее Вилдерс уже высказывался против русофобии в западных странах, а также заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на экономику Нидерландов.

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Сюжет: Санкции
политика
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