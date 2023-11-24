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Кандидат на пост главы нидерландского правительства Герт Вилдерс может принести большие проблемы для Киева. Так, его союз с премьер-министрами Венгрии и Словакии Виктором Орбаном и Робертом Фицо может повлиять на европейские санкции против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статью украинского издания.

На Украине считают, что победа "Партии свободы" Вилдерса в парламентских выборах будет означать конец той эпохи, когда Нидерланды были безоговорочным союзником Киева. Это связано с тем, что данная фракция выступает против финансовой и военной помощи Украине, поскольку это влечет за собой ослабление обороноспособности собственной страны.

Украинские журналисты также напомнили, что ранее Вилдерс уже высказывался против русофобии в западных странах, а также заявлял, что антироссийские санкции оказывают негативный эффект на экономику Нидерландов.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Нидерландах лидирует крайне правая "Партия свободы" с 35 депутатскими местами. Тем не менее для того, чтобы завоевать большинство в парламенте, нужно получить 76 депутатских мандатов из 150.

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