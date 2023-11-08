Правительство Словакии заблокировало поставку Киеву боеприпасов на 40,3 млн евро

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Новое правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабмина, который призвал отправить новый пакет военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на рассмотренные словацкими властями документы.

"Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", – говорится в тексте.

В новом кабмине указали, что речь шла преимущественно о боеприпасах.

Ранее премьер-министр страны Роберт Фицо вновь повторил, что Словакия не будет помогать Украине военной помощью даже несмотря на то, что Евросоюз декларирует такую поддержку. Однако он уточнил, что правительство не станет мешать компаниям, которые высылают Киеву оружие на коммерческой основе.

До этого СМИ писали, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо проголосовали против выделения Украине 50 миллиардов евро со стороны ЕС.