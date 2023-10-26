ЕС не сможет передать в срок обещанный Киеву 1 млн артиллерийских снарядов – СМИ

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Евросоюз отстает от графика, по которому планировалось передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы и источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным издания, в настоящее время ЕС предоставил только около 30% от ожидаемого количества боеприпасов. На этом фоне ряд стран – членов сообщества попросили продлить сроки поставок снарядов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. Он будет содержать боеприпасы AIM-9M для новой системы ПВО, которую в скором времени США предоставят Киеву.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении сообщества разработать специальный механизм военных поставок Украине со сроком действия до 2027 года. Ежегодный объем военной помощи в рамках такого механизма составит пять миллиардов евро, отметил он.

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