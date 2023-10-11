В конгрессе США не поддержали идею объединить помощь Украине и Израилю – СМИ

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Республиканцы в палате представителей конгресса США не поддержали идею объединить военную помощь Украине с поддержкой Израиля. Об этом сообщает телеканал NBC.

Так, по словам журналистов, многие республиканцы заявили, что они крайне скептически относятся к подобной инициативе. В частности, конгрессмен Майкл Берджесс, республиканец от штата Техас, заявил, что сначала США должны помочь Израилю. Только после этого необходимо продолжать обсуждать выгоду от поддержки Украины, добавил он.

Республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин выразила мнение, что эти вопросы нельзя связывать друг с другом. Член Палаты представителей Брайан Маст, республиканец от штата Флорида, заявил, что поддерживает помощь Израилю, но не Украине.

Ранее телеканал сообщал, что администрация президента США Джо Байдена намерена объединить просьбу о выделении финансирования Украине и о предоставлении помощи Израилю.

Позже в конгресс США внесли законопроект, которым предлагается выделить два миллиарда долларов на укрепление систем противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол" Израиля.

Боевые действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после запуска сектором Газа нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это Израиль начал против Газы операцию "Железный купол".

В ходе эскалации конфликта между странами боевики палестинского радикального движения ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. По последним данным СМИ, в результате него погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе четыре россиянина.

Более 100 человек с израильской стороны были захвачены боевиками ХАМАС в плен. Информация о том, есть ли среди них граждане РФ, остается неизвестной.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа