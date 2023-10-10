США могут объединить поставку помощи Израилю и Украине – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена намерена объединить просьбу о выделении финансирования Украине и о предоставлении помощи Израилю. Об этом заявил телеканал NBC со ссылкой на источники в правительстве и конгрессе США.

По их словам, законодатели, которые собираются оказать поддержку Украине, предполагают, что такой способ позволит справиться с сопротивлением тех, кто выступает против помощи Киеву, – это республиканцы в палате представителей и сенате американского законодательного органа.

Отмечается, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке просьба о выделении финансирования на военную помощь Израилю, вероятно, не спровоцирует споров и будет утверждена.

Белый дом пока оценивает политическую целесообразность увязки помощи Украине и Израилю, добавил источник в администрации США. По его словам, окончательный вердикт будет за конгрессом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты начали поставлять Израилю военную помощь. Так, первая партия дополнительных систем безопасности уже находится на пути в Тель-Авив. Кроме того, Вашингтон в ближайшие дни объявит о новой военной помощи Израилю.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. В числе жертв эскалации конфликта оказался один гражданин России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ