Американский сенатор потребовал передать предназначенные Киеву средства Израилю

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На фоне сложившейся обстановки на Ближнем Востоке израильской стороне следует передать все финансовые средства, которые изначально были предназначен для Украины. Таким мнением американский сенатор Джош Хоули поделился в соцсети Х.

"Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль", – заявил политик.

Вместе с этим Хоули подчеркнул, что Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация американского лидера Джо Байдена планирует объединить просьбу о выделении финансирования Украине и о предоставлении помощи израильской стороне.

Источники в правительстве и конгрессе США заявили, что законодатели, которые намерены оказать поддержку Киеву, предполагают, что такой способ поможет справиться с сопротивлением тех, кто выступает против помощи Украине, – это республиканцы в палате представителей и сенате.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, при нападении радикальных боевиков ХАМАС на Израиль пострадали более 2,6 тысячи человек. Жертвой эскалации конфликта стал один россиянин.

Не менее 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ