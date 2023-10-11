Песков заявил, что Зеленский "начинает надоедать" всем в США и Европе

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Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в достаточно сложной ситуации, начинает надоедать всем в США и Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский находится в достаточно сложном положении. Во-первых, он начинает надоедать. Он начинает надоедать всем в Америке, в Европе", – сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Помимо этого, представитель Кремля указал на вопрос, куда Зеленский тратит выделенные Западом на помощь средства, которым, по его мнению, задаются жители ЕС и США.

Ранее Зеленский заявил, что украинский конфликт находится на финальной стадии. Однако точную дату завершения боевых действий политик не назвал, но отметил, что у Украины достаточно средств для их ведения.



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