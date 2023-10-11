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Запад вынудит Украину отказаться от некоторых территорий, считает экс-разведчик США Скотт Риттер.

"Это уже можно услышать на Западе. Придется пойти на территориальные уступки", – сказал он в эфире YouTube-канала Дэнни Хайфона.

Военный эксперт уверен, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль, добавил он. В этом им не помогает даже вооружение НАТО, подчеркнул Риттер.

Кроме того, по словам бывшего разведчика, в Североатлантическом альянсе понимают, что не смогут обеспечить Украине поставку такого количества оружия, которое необходимо для захвата этих территорий.

Ранее политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон заявлял, что украинская сторона, отказываясь от проведения переговоров с РФ, может потерять Харьков и Одессу.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано добавил, что уступки президента Украины Владимира Зеленского сделают его целью для неонацистов, так как он не смог захватить освобожденные территории, в частности Крым.



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