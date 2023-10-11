11 октября, 11:49Политика
Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на финальной стадии
Фото: ТАСС/EPA/PEPE TORRES
Конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии, сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова украинского президента Владимира Зеленского.
По его словам, в настоящее время он не имеет возможности назвать точную дату завершения противостояния. Однако Зеленский указал, что сейчас конфликт находится на завершающей стадии.
Вместе с этим украинской лидер добавил, что последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины. При этом, продолжил он, у Киева имеется достаточно вооружения и денег.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон поделился мнением, что Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. По его словам, очевидно, что украинский лидер нервничает по этому поводу.
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