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Конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии, сообщает "Радио 1" со ссылкой на слова украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, в настоящее время он не имеет возможности назвать точную дату завершения противостояния. Однако Зеленский указал, что сейчас конфликт находится на завершающей стадии.

Вместе с этим украинской лидер добавил, что последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины. При этом, продолжил он, у Киева имеется достаточно вооружения и денег.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон поделился мнением, что Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за войны в Израиле. По его словам, очевидно, что украинский лидер нервничает по этому поводу.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше