Власти Польши заинтересованы в эскалации конфликта с Украиной – СМИ

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Власти Польши имеют свою выгоду в обострении конфликта с Украиной перед выборами в стране. Об этом сообщил политолог Павел Мусялек в интервью Do Rzeczy.

"Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации", – заявил Мусялек.

Однако он отметил, что возможно после предвыборной кампании отношения Польши и Украины вернутся к прежнему формату. При этом эксперт добавил, что из-за некоторых "нехороших" действий, атмосфера братства во взаимодействии двух стран пропала. Как утверждает политолог, теплое общение может и сохраняется между народами, но правящие элиты собираются вести жесткую политику.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки украинского зерна в обмен на обязательство Киева в течение 30 дней ввести правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Кроме того, Польша может расширить список товаров, которые запрещены к ввозу с Украины.

Власти Украины после этого подали иск во Всемирную торговую организацию.

Министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

Он отметил, что действия украинской стороны не удивляют, но они производят определенное впечатление на польское общественное мнение.

Песков заявил, что конфликтов между Украиной и странами ЕС будет становиться все больше