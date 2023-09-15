Польша введет бессрочный запрет на ввоз украинского зерна с 16 сентября

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Власти Польши с полуночи вводят бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины, об этом сообщил министр развития и технологии Польши Вальдемар Буда.

"В связи с ошибочным решением ЕК о непродлении эмбарго на зерно с Украины, в соответствии с поручением премьера Матеуша Моравецкого и всего Совета министров, я подписал национальное распоряжение, сохраняющее поддерживающий эмбарго", – написал Буда в соцсети X (ранее Twitter).

Министр уточнил, что решение вступает в силу в 00:00 16 сентября и носит бессрочный характер.

Ранее Европейская комиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины, которое истекает 15 сентября.

В комиссии добавили, что украинская сторона готова ввести любые правовые меры, направленные на предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз в течение 30 дней. Также она продемонстрирует план действий к 18 сентября.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

На фоне заявления ЕК, министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров. В список вошли семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед. Запрет начнет действовать с 00:00 16 сентября.



Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября