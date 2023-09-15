Минсельхоз Венгрии введет запрет на импорт 24 украинских товаров

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Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил о решении запретить импорт в страну 24 украинских товаров в связи с непродлением ограничений на ввоз Европейской комиссией.

"В Брюсселе приняли решение: не продлевать запрет на ввоз украинского зерна. Венгрия на национальном уровне закрывает границы, распространяя это на 24 украинских товара", – сообщил он в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что в запрещенные на ввоз продукты включены семена подсолнечника и растительное масло, рожь, пшеница, рапс, кукуруза, продукты мясопереработки, а также различные овощи и мед.

В свою очередь, Словакия также приняла решение в одностороннем порядке продлить запрет на ввоз зерна с Украины, сообщает местный телеканал Markiza.

Так, запрет начнет действовать с 00:00 16 сентября.

Ранее Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго, направленное на поставки зерна из Украины.

В свою очередь, власти Польши с полуночи продлят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на принятое ЕК решение.

До этого правительство Венгрии решило в одностороннем порядке продлить эмбарго на импорт украинского зерна, оно истекает 15 сентября. Как отмечал глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш, этот вопрос поднимался на заседании кабмина.

Он подчеркнул, что если Еврокомиссия не примет никаких шагов, то венгерское правительство будет действовать по своему усмотрению.



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