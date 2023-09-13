Правительство Венгрии решило сохранить запрет на импорт зерна с Украины

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Правительство Венгрии решило в одностороннем порядке продлить эмбарго на импорт украинского зерна, которое истекает 15 сентября. Об этом рассказал телеканалу М1 глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

По его словам, эта тема поднималась 13 сентября на заседании кабмина Венгрии.

"Если Еврокомиссия не предпримет никаких шагов, то венгерское правительство будет вынуждено действовать по собственному усмотрению", – отметил Гуйяш.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пока не принимал каких-либо новых мер в вопросе ограничения поставок украинской сельхозпродукции в пять стран ЕС.

Между тем накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября