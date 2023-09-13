Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября, 15:56

Политика

ЕК пока не приняла решения по запрету на ввоз украинского зерна после 15 сентября – СМИ

Фото: 123RF/fotokostic

Евросоюз пока не принимал каких-либо новых мер в вопросе ограничения поставок украинской сельхозпродукции в пять стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.

"Мы высказывались на эту тему в понедельник. Ничего дополнительного на данный момент нет", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что 11 сентября в Еврокомиссии сообщили, что продолжают обсуждать ограничение на ввоз зерна с Украины со всеми заинтересованными сторонами. Действие данной меры истекает 15 сентября.

Между тем накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.

Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика