13 сентября, 15:56Политика
ЕК пока не приняла решения по запрету на ввоз украинского зерна после 15 сентября – СМИ
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Евросоюз пока не принимал каких-либо новых мер в вопросе ограничения поставок украинской сельхозпродукции в пять стран ЕС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Еврокомиссии.
"Мы высказывались на эту тему в понедельник. Ничего дополнительного на данный момент нет", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что 11 сентября в Еврокомиссии сообщили, что продолжают обсуждать ограничение на ввоз зерна с Украины со всеми заинтересованными сторонами. Действие данной меры истекает 15 сентября.
Между тем накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава направила в ЕК ультиматум, в котором предупредила о планах самостоятельно продлить запрет на ввоз четырех видов украинского зерна, если этого не сделает руководство ЕС.
Еврокомиссия продлила запрет на импорт украинского зерна до 15 сентября
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