Зеленский пригрозил ЕС судом из-за ограничений на ввоз украинского зерна

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Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу, что подаст в международный суд, если запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября будет продлен. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский президент заявил, что Киев выступает категорически против дальнейших ограничений на импорт зерна из страны. Он отметил, что украинская сторона спокойно относится к тому, что ряд стран Европы зарабатывают на зерне, но не будет спокойно воспринимать нарушение договоренностей, в том числе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там", – заявил Зеленский.

В конце апреля Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Данные ограничения будут действовать до 15 сентября.

Однако впоследствии Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия подписали декларацию о продлении запрета на импорт украинского зерна с сохранением транзита. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что либо Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит ограничения после 15 сентября, либо Польша сделает это сама.

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