Совет ЕС продлил отмену всех квот и тарифов на экспорт с Украины в ЕС на год

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет ЕС продлил на год отмену всех таможенных сборов, квот и тарифов на экспорт с Украины, сообщает ТАСС.

Исключением будет остающийся под запретом экспорт зерна в сопредельные страны Евросоюза. Отмена продлевается до июня 2024 года.

Накануне постпреды стран ЕС согласовали продление отмены сбора всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС. Отмечается, что это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с Евросоюзом и поддержать свою экономику.

В июне прошлого года Евросоюз приостановил на год взимание пошлин на все товары, поступающие в ЕС с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.