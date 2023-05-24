Постпреды ЕС согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины

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Постпреды стран ЕС согласовали продление на год отмены пошлин на ввоз товаров с Украины, включая зерно, сообщается в Twitter представительства Швеции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе.

Речь идет о сборе всех таможенных пошлин, квот и защитных торговых мер на украинский экспорт в ЕС. Отмечается, что это поможет Украине сохранить стабильность торговых отношений с Евросоюзом и поддержать свою экономику.

Решение должно пройти формальную процедуру утверждения на министерском уровне, после чего вступит в силу.

В июне прошлого года Евросоюз приостановил на год взимание пошлин на все товары, поступающие в ЕС с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.

Ранее Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт в ЕС зерна с Украины. Договориться удалось с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. В перспективе могут быть предложены дополнительные ограничительные меры в отношении подсолнечного масла и других товаров. Кроме того, в Еврокомиссии инициировали проведение расследования, в рамках которого будет оценен ущерб производителям в Европе от ввоза этих продуктов.