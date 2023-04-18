Польский министр заявил о провале переговоров с Украиной по сельхозпродукции

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Переговоры между Польшей и Украиной по вопросу ввоза сельскохозяйственной продукции провалились. Об этом заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс, сообщает радиостанция RMF FM.

Согласно данным радиостанции, переговоры провалились из-за того, что стороны не смогли выработать механизмы транзита товаров, которые устроили бы польских фермеров.

Телюс подчеркнул важность отправки в другие страны украинской продукции, ввозимой в Польшу. Он заявил, что будет работать, пока не достигнет стопроцентной гарантии для польских аграриев.

Ранее министр пояснял, что украинская сельскохозяйственная продукция поступала в Польшу под видом транзита, а затем переоформлялась и оставалась в стране.

В 2022 году Евросоюз на год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, и запустил сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Основная масса сельскохозяйственной продукции стала оседать в соседних с Киевом странах, что вызвало кризис аграрного перепроизводства и протесты фермеров.

Ранее сообщалось, что Польша ввела временный запрет на импорт сельскохозяйственных продуктов с территории Украины. Такое же решение приняла и Венгрия.

Премьер Словакии также заявил, что Братислава приостановит импорт зерна с Украины.

Венгрия закрыла границы для украинского зерна

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