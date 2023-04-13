В МИД РФ заявили, что зерновая сделка обслуживает лишь коммерческий экспорт Киева

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Зерновая сделка продолжает обслуживать лишь коммерческий экспорт Украины в интересах Запада, считают в министерстве иностранных дел России. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

"Несмотря на все высокопарные заявления о глобальной продовольственной безопасности и помощи нуждающимся странам, черноморская инициатива как обслуживала, так и продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт Киева в интересах западных стран", – говорится в сообщении.

Что касается гуманитарных поставок, их доля составляет 543 928 тонн. В министерстве обратили внимание, что это очень маленькая часть, если учесть, что общий объем вывезенного продовольствия – 27,7 миллиона тонн. Однако и эту незначительную долю украинская сторона пытается использовать в политических целях, привлекая внимание к своей псевдогуманитарной кампании по вывозу зерна, добавили в МИД.

Говорить о продлении соглашения после 18 мая не приходится, пока остаются нерешенными системные проблемы, подчеркивается в заявлении министерства. Речь идет о следующих вопросах:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса;

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил , что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что часть зерновой сделки не работает. Российская сторона знает, что представители ООН прикладывают определенные усилия, но у них не все получается, добавил он.



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