РФ готовит еще две партии удобрений для отправки нуждающимся странам – замглавы МИД

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Две новые партии удобрений из России, заблокированные в портах Европы, сейчас готовятся и вскоре будут отправлены нуждающимся странам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, сообщает RT.

"Россия уже многое делает. Уже идут безвозмездные поставки российских удобрений наиболее нуждающимся странам. Это заняло большое время. Речь идет о 262 тысячах тонн российских удобрений, которые были арестованы в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов", – заявил он.

Вершинин уточнил, что в марте в Малави пришла первая партия таких удобрений, а еще две готовятся к отправке прямо сейчас.

Он также заявил, что Россия предпримет шаги, если зерновая сделка не будет реализовываться, но время для исправления ситуации еще есть. По его словам, Россия найдет возможности учесть интересы наиболее нуждающихся стран, в первую очередь, в Африке.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко 14 марта заявил, что зерновая сделка была продлена на 60 дней, причем пакетом и на прежних условиях. В ведомстве объяснили такой срок действия соглашения отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Продление зерновой сделки подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В своей речи глава государства поблагодарил ООН за помощь в переговорах.

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