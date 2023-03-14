Песков назвал продление зерновой сделки жестом доброй воли

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление зерновой сделки является жестом доброй воли со стороны России.

Он выразил надежду, что Запад выполнит вторую часть зерновой сделки. Речь идет, в частности, о снятии запретов на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки. Контакты на этот счет, подчеркивает Песков, еще продолжаются.

"Собственно, все согласны с тем, что вторая часть должна быть выполнена. Мы по-прежнему надеемся, в рамках той доброй воли, которую российская сторона демонстрирует, что все-таки эта вторая часть будет реализована", – заявил представитель Кремля.

Песков выразил благодарность ООН за усилия по реализации зерновой сделки, но напомнил, что часть, касающаяся РФ, по-прежнему не выполнена из-за "глухой стены коллективного Запада".

Ранее во вторник, 14 марта, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что зерновая сделка продлена с сохранением пакетного характера. Договоренность подразумевает, что соглашение будет действовать еще 60 дней, причем на прежних условиях.

Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, в свою очередь, заявил, что позиция Москвы о продлении зерновой сделки на 60 дней противоречит изначальным условиям документа. По его словам, соглашение предусматривает продление сделки минимум на 120 дней.

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

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