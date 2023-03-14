В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

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Зерновая сделка была продлена, ее пакетный характер подтвердили. Об этом ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней", – подчеркнул заместитель министра.

По его словам, сделка продлевается на прежних условиях. Россия будет добиваться выполнения всех обязательств, уточнил Грушко.

До этого СМИ сообщали, что сделка будет продлена на текущих условиях при отсутствии форс-мажора. По данным прессы, диалог между Россией и ООН в Женеве был конструктивным. Все возражения и замечания РФ были приняты.

Также украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что позиция Москвы по продлению зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению с Анкарой и ООН. Он подчеркнул, что украинские власти будут ждать официальную позицию ООН и Турции.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской зерновой инициативы после 18 марта. Он сказал, что Москва планирует опираться на эффективность выполнения соглашения по экспорту своей сельхозпродукции при решении о новом продлении зерновой сделки.

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