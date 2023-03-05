Анкара прикладывает усилия для продления зерновой сделки – глава МИД Турции

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Турецкие власти делают все возможное для обеспечения реализации и продления зерновой сделки, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы усердно трудимся над беспрепятственной реализацией и продлением зерновой сделки, я это обсуждал вчера с генсеком ООН Антониу Гутеррешем", – сказал он.

По словам Чавушоглу, сделка поспособствовала снижению цен на продовольствие, хотя и не позволила преодолеть проблему голода во всем мире.

Ранее в МИД России заявили, что Запад саботирует выполнение российской части пакета по зерновой сделке, в связи с чем пакет договоренностей не работает. В ведомстве призвали прекратить "разыгрывать продовольственную карту", отметив, что большая часть зерна из Украины отправляется не в бедные страны, а в Евросоюз по демпинговым ценам.

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