В МИД РФ посоветовали Киеву не выдавать стремление к прибыли за борьбу с угрозой голода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство иностранных дел России посоветовало Киеву не выдавать свое стремление к прибыли за борьбу с угрозой мирового голода. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В сообщении речь идет о черноморской инициативе по вывозу украинского продовольствия.

"Напрашивается совет для министров из Киева – не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки", – говорится в заявлении.

Министерство напомнило, что возражения касательно продления инициативы желающие могут представить к 18 марта.

Ранее в МИД России заявили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов о черноморской зерновой инициативе.

В декабре прошлого года заместитель главы МИД России Сергей Вершинин отметил, что зерновая сделка, подписанная 22 июля представителями РФ, Турции, Украины и ООН, требует внесения определенных коррективов.



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