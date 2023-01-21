ООН передергивает факты о черноморской инициативе – МИД РФ

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

В МИД России заявили о манипуляции со стороны ООН и передергивании фактов о черноморской зерновой инициативе, сообщает РИА Новости.

Так во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали опубликованное секретариатом ООН сообщение для СМИ о черноморской инициативе.

"Речь, по сути, идет о манипуляции и передергивании фактов, что требует предоставления реальных данных и оценок со стороны России как участницы обоих заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года соглашений", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Служба безопасности Украины осуществляет подготовку к проведению масштабной провокации для дискредитации России в рамках "зерновой сделки". В ведомстве рассказали, что украинские спецслужбы осуществляют минирование зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области, после подрыва которого РФ обвинят в уничтожении запасов зерна, провоцировании голода и срыве зерновой сделки.

По утверждению Минобороны, для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа из сотрудников СБУ и специалистов по минно-взрывному делу, общим числом до 30 человек. В ведомстве подчеркнули, что киевские власти с помощью провокаций пытаются давить на общественное мнение на Западе, чтобы добиться новых поставок военной техники для ВСУ.

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