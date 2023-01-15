СБУ готовит масштабную провокацию для обвинения России в срыве "зерновой сделки" – МО РФ

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Служба безопасности Украины осуществляет подготовку к проведению масштабной провокации для дискредитации России в рамках "зерновой сделки". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Службой безопасности Украины осуществляется подготовка к проведению в ближайшие дни масштабной провокации для дискредитации действий России в рамках "зерновой сделки" и обвинений в создании "дефицита продовольствия" на Украине", – указано в сообщении.

В ведомстве рассказали, что украинские спецслужбы осуществляют минирование зернохранилища в населенном пункте Караичное Харьковской области, после подрыва которого РФ обвинят в уничтожении запасов зерна, провоцировании голода и срыве зерновой сделки. По утверждению Минобороны, для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа из сотрудников СБУ и специалистов по минно-взрывному делу, общим числом до 30 человек.

В Минобороны подчеркнули, что киевские власти с помощью провокаций пытаются давить на общественное мнение на Западе, чтобы добиться новых поставок военной техники для ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске в ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента Службы безопасности Украины. В процессе задержания планировавший совершить теракты выкрикивал националистические лозунги и бросил в сотрудников силовых структур взрывное устройство.

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