13:07Происшествия
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Фото: телеграм-канал "Readovka"
В Лисичанске в ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник с силовых структурах.
По данным собеседника агентства, пресечь деятельность агента СБУ удалось благодаря работе сотрудников ФСБ и МВД РФ.
В процессе задержания планировавший совершить теракты выкрикивал националистические лозунги и бросил в сотрудников силовых структур взрывное устройство. Его ликвидировали на месте.
Ранее ФСБ задержала украинца, который готовил теракт на Северном Кавказе по заданию украинских спецслужб. По данным федеральной службы, мужчина приехал в Россию в рамках трудовой миграции. Мужчина признал вину.
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