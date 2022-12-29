Фото: depositphotos/zabelin

США использует шпионов европейских стран НАТО для совершения диверсий в России. Об этом заявил американский журналист Джек Мерфи на своем сайте.

"По словам трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, кампания, которая планировалась годами, стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий", – написал он.

Мерфи утверждает, что американские разведчики занимаются координированием и контролем проводимых операций, а не участвуют в них напрямую. По его словам, исполнителями являются европейские разведывательные ячейки.

Журналист подчеркивает, что согласно разделу 50 Кодекса США, представители правительственных служб страны имеют право отрицать причастность к проведению подобных операций. Таким образом Мерфи комментирует слова представителя ЦРУ Тэмми Торпа, который заявлял о непричастности США к взрывам и пожарам в России.

Мерфи резюмирует, что из-за продолжения украинского конфликта, диверсионная кампания стран Запада может стать еще более дерзкой и распространиться на Москву и другие ключевые города России.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Он призвал органы контрразведки жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!