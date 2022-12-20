Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности РФ с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что данная служба является трудной и ответственной.

По словам президента, органы безопасности всегда были опорой государства, а сотрудники данных органов берегут страну, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, а также защищают основы конституционного строя и целостность России.

"И мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили Родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной", – сказал Путин в видеообращении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Президент поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и главного управления специальных программ за компетентность, мужество и готовность незамедлительно выполнять самые сложные задачи.

Путин подчеркнул, что из-за динамично меняющейся ситуации в мире вся система российских органов безопасности должна серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально используя для этих целей оперативный, технический и кадровый потенциал.

Особое внимание президент обратил на работу органов безопасности в новых российских регионах. По словам главы государства, в настоящее время обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях является крайне сложной.

"Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг – сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами", – подчеркнул президент.

Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, прежде всего ФСБ, отметил Путин, остается борьба с терроризмом. Он призвал проводить работу по предотвращению терактов системно и наступательно. Президент подчеркнул, что места массового скопления граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура должны находиться под постоянным контролем.

"Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", – заявил Путин.

Также президент поручил усилить работу Погранслужбы ФСБ. Он подчеркнул, что государственная граница является важнейшим и ключевым рубежом безопасности страны, а все попытки нарушить госграницу должны быстро и эффективно пресекаться.

Путин также добавил, что нельзя ослаблять борьбу с экстремизмом, поскольку воинствующий национализм, призывы к насилию и направленные на разжигание межнациональной розни провокации являются прямой угрозой единству общества.

"Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции", – подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что Путин 16 декабря в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Президент ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе проведения СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командованием.

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