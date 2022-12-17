Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 декабря, ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции", – приводят его слова РИА Новости.

Песков уточнил, что Путин ознакомился с работой штаба и заслушал доклад о ходе проведения СВО. По его словам, глава государства также провел совещание и отдельные встречи с командованием.

Ранее сообщалось, что 19 декабря, в понедельник, Путин посетит Белоруссию. Российский лидер проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

До этого Путин обсудил с членами СБ безопасность России и взаимодействие с соседними странами. Он также призвал поговорить о взаимодействии России с соседями по отдельным значимым направлениям.

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