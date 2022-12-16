Путин провел телефонную беседу с премьером Индии

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении", – приводит его слова РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что в ходе беседы стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также перспективы практической кооперации в различных сферах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что индийский политик якобы отказался от встречи с российским лидером из-за заявлений Москвы о возможности применения ядерного оружия на Украине.

Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до конца года никаких встреч и не планировалось.

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