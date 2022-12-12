Песков объяснил, почему не состоится встреча Путина и Моди

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не состоится, поскольку она изначально и не планировалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В конце года никаких встреч и не планировалось", – цитирует его "Газета.ру".

Ранее агентство Bloomberg писало, что индийский политик якобы отказался от встречи с российским лидером из-за заявлений Москвы о возможности применения ядерного оружия на Украине.

По словам собеседника издания, Моди сейчас невыгодно "трубить о дружбе" с Россией, хотя отношения между странами по-прежнему остаются прочными.

Нарендра Моди и Владимир Путин встречались ежегодно с 2000 года в соответствии с декларацией о стратегическом партнерстве двух стран. Исключение составил лишь 2020 год, когда переговоры были отменены из-за пандемии коронавируса



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