Песков сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года не планируется

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большой пресс-конференции Владимира Путина до Нового года не будет. Однако, по его словам, президент РФ найдет возможность поговорить с представителями СМИ.

"Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с (журналистами. – Прим. ред.), как он делает это регулярно", – передает ТАСС его слова.

Ранее Песков ответил на вопрос о сроках посещения Путиным новых регионов. Журналисты спросили пресс-секретаря российского лидера, определены ли конкретные сроки, когда президент сможет посетить присоединенные территории.

Он рассказал, что точной даты еще не было назначено, однако он заверил, что такой визит обязательно состоится.

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