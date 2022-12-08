Песков объяснил слова Путина о получении новых территорий в рамках спецоперации

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что вхождение новых регионов в состав РФ стало результатом спецоперации. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что присоединение новых территорий – это решение, которое было принято жителями на референдумах.

Журналисты спросили у Пескова, было ли это изначальной целью спецоперации РФ.

"Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов", – передает ТАСС его ответ.

Песков также сделал акцент на том, что главными целями спецоперации остаются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее Путин назвал спецоперацию длительным процессом, при этом он также рассказал о значимых результатах, которых уже удалось достичь российской армии. По словам президента, в их число входит присоединение новых территорий и тот факт, что Азовское море стало внутренним.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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