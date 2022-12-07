Пушилин заявил об освобождении в ДНР почти 340 населенных пунктов с февраля

Фото: Минобороны РФ

В Донецкой Народной Республике было освобождено почти 340 населенных пунктов с февраля 2022 года, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы можем говорить о 338 населенных пунктах. Но стоит учитывать тот факт, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. – Прим. ред.) предпринимают попытки контрнаступления, какие-то населенные пункты приходится дозачищать, уничтожать новые резервы, которые противник пытается подтянуть", – сказал он

Пушилин добавил, что в основном это наблюдается в населенных пунктах, которые расположены в так называемой серой зоне.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер выразил мнение, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года. При этом он уверен, что ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

До этого экс-командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк назвал условия для промежуточной победы России в спецоперации на Украине. Он считает, что Владимир Путин хочет вынудить Киев просить о прекращении огня или даже перемирии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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