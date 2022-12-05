Офицер американской разведки спрогнозировал сроки победы России на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Офицер разведки морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер считает, что Россия одержит военную победу над Украиной летом 2023 года. При этом он уверен, что ни о каких переговорах до этого времени не будет идти и речи.

По словам Риттера, что в конечном итоге украинскому президенту Владимиру Зеленскому предстоит решать, ехать ли ему "на крейсер "Миссури" (в 1945 году на борту американского линкора "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии. – Прим. ред.).

"Думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит военную победу. На Украине российские военные непобедимы", – сказал Риттер в эфире YouTube-канала американского журналиста Эндрю Наполитано.

Ранее экс-командующий Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк назвал условия для промежуточной победы России в спецоперации на Украине. Он считает, что Владимир Путин хочет вынудить Киев просить о прекращении огня или даже перемирии.

Бывший генерал также предположил, военнослужащие РФ смогут еще несколько недель продолжать обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, а окрестности Артемовска могут стать для бойцов ВСУ огненной ловушкой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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