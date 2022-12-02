Шольц понадеялся на возврат к "мирному порядку" с Россией – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе круглого стола на Берлинской конференции по безопасности заявил о необходимости возвращения к мирному порядку с Россией, сообщает газета The Times.

"Мы должны вернуться к соглашениям, которые служили основой мира и безопасности в Европе. Мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если Москва тоже проявит готовность к этому", – отметил политик.

В материале также говорится, что Шольц отметил готовность Берлина к диалогу с Москвой по вопросам контроля вооружений и размещения ракет.

Ранее экс-министр финансов ФРГ Оскал Лафонтен выразил мнение, что Шольц и другие представители европейских правительств перед началом спецоперации на Украине должны были призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России.

Лафонтен подчеркнул, что в Европе не может быть мира без России, однако, указал он, многие политики этого не понимают.

До этого Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом Москва сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

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