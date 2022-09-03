В США заявили, что Запад совершил ошибку, проигнорировав предупреждение Путина о НАТО

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Страны Запада во главе с Соединенными Штатами допустили стратегическую ошибку, проигнорировав предостережения Москвы о нерасширении НАТО на восток, завил американский профессор международных отношений Чарльз Купчан.
Он напомнил о Мюнхенской речи Владимира Путина, который еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс серьезной провокацией. По мнению эксперта, США напрасно проигнорировали интересы Москвы и ее право на безопасность. Профессор считает, что такая недальновидность Вашингтона выглядит особенно странно на фоне того, что Штаты всегда внимательно следили за безопасностью собственных границ.
"У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной. <...> География и геополитика имеют значение. Крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор", – написал Купчан в своей статье для The National Interest.
Ранее о том, что США напрасно не стали прислушиваться к предупреждениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс. При этом он указал, что такое поведение Вашингтона не ново, оно началось после распада СССР, когда американскому руководству приглянулась идея однополярного мира.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер
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