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Соединенные Штаты напрасно не стали прислушиваться к предупреждениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, считает известный американский экономист Джеффри Сакс.

"Президент [Владимир] Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предостерегала: "Не окружайте нас, не угрожайте, давайте договоримся". Однако Вашингтон отверг эти призывы", – сказал он в эфире телепередачи Democracy Now!

Сакс заявил, что такое поведение США не ново, оно началось после распада СССР, когда американскому руководству приглянулась идея однополярного мира. Однако итог такой стратегии, считает экономист, оказался плачевным, поскольку Вашингтон полностью милитаризовал свою внешнюю политику. Сакс добавил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Штаты согласились на дипломатию.

Ранее экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что за происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, поскольку именно они диктуют Киеву план действий. Он также обвинил Белый дом в срыве мирного урегулирования конфликта. Полковник считает, что даже если Киев захочет завершить кризис дипломатическим путем, то США не позволят ему этого сделать.

До этого Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

