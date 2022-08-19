Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией – Патрушев

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Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Ташкенте на 17-й ежегодной встрече секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, судя по событиям вокруг Украины, западные страны пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с РФ. Он подчеркнул, что это намерение Запада уже официально признано и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах Альянса.

"Аналогичные действия американцы пытаются предпринимать и в отношении наших китайских партнеров, что показала недавняя провокация США на Тайване", – цитирует Патрушева РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны киевских властей, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

