В Совбезе РФ заявили, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

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Цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны властей Украины, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты", – цитирует Патрушева РИА Новости.

По словам секретаря Совбеза, распространение на Украине неонацизма, функционирование на ее территории биолабораторий, а также планы по созданию в стране ядерного оружия и вступлению в НАТО стали причинами принятия решения о начале спецоперации.

Ранее Владимир Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения республик от варварства и агрессии Киева.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

