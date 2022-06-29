Спецоперация на Украине будет идти до выполнения поставленных целей – Полянский

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Спецоперация на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей, заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.

Он добавил, что специальную военную операцию начали с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины.

Ранее Владимир Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Путин отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения республик от варварства и агрессии Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

