О чем говорил Путин во время выступления на ПМЭФ-2022

Владимир Путин выступил с речью на юбилейном, 25-м Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер говорил о противостоянии санкционному давлению и развитию страны в новых условиях. Подробнее – в материале Москвы 24.



"Эпоха однополярного миропорядка закончилась"

В начале своей речи Владимир Путин отметил, что форум в этом году проходит в непростое время. По его словам, принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Президент подчеркнул, что однополярному миру пришел конец.

"Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, технологической сфере, во всей системе международных отношений", – сказал он.





Владимир Путин президент РФ (Эта эпоха) завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами. Это естественный ход, изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра.

"Ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет как и прежде. Не будет!" – обратил внимание глава государства.

Запад беспардонно навязывает свою этику и культуру, он же порой угрожает суверенитету государств, добавил Путин. Россия же для Запада стала "бунтарем", который не согласен с такой политикой, и ее за это пытаются усмирить, заявил президент. Он заверил, что Россия справится со всеми вызовами, как было всегда в ее истории.

Санкции

Скорость и объем ограничений против России не знают прецедентов, сказал президент, однако политика антироссийских санкций со стороны недружественных стран провалилась. Все негативные прогнозы, которые некоторые аналитики высказывали еще весной, не сбылись, отметил он. Вводимые санкции Путин назвал "безумными и бездумными".

"Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех, при этом санкционное оружие, как известно, и практика последних лет это показывает хорошо, оно обоюдоострое", – отметил он.





Владимир Путин президент РФ По оценке экспертов, только прямые счетные потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза.

Антироссийская политика привела к всплеску инфляции во многих зарубежных странах, указал президент России: в некоторых государствах показатели достигли 20%. Упомянул президент и о так называемой "путинской инфляции", которой западные политики объясняют проблемы в своих странах.

"Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают на самом деле, что происходит. Наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем", – отметил Путин.

В росте цен и проблемах в энергетике виновата ошибочная политика США и Евросоюза, заявил он. Сегодняшняя ситуация в Европе приведет к волне радикализма и в перспективе – к смене элит, считает президент.

Россия же подавила инфляционный всплеск, и сама инфляция продолжает снижаться. Глава государства отметил, что ее порог в 4% все еще остается основной задачей. Федеральный бюджет тоже продолжает пополняться: с января по май 2022 года его профицит составил 1,5 триллиона рублей, заявил Путин.

Сказал президент и о программе импортозамещения в России: предприятиям необходимо не копировать зарубежные продукты, а быть на шаг впереди и создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами.

Поддержка граждан

Во время своей речи Путин обратил внимание на действующую до конца года в России льготную ипотеку. Президент отметил, что нынешнюю ставку по ней можно снизить до 7%.

"Центральный Банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%" – сказал он.

В то же время президент обратил внимание, что срок действия льготной ипотеки останется прежним, поэтому тем, кто хочет улучшить жилищные условия, важно успеть до конца года. Продолжается работа по снижению уровня бедности и росту дохода граждан, уже в этом году нужно достичь результатов в этих вопросах, добавил Путин.

Бизнес

На зарубежный бизнес, который хочет работать с Россией, оказывают колоссальное давление, рассказал президент. При этом наша страна будет работать со всеми, кто этого хочет, обратил внимание он: открытость российской экономики будет одним из ключевых аспектов развития страны.

"По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. И напротив, тот, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов и насаждением ксенофобии либо окончательно теряет свою самобытность, слепо следуя за сюзереном", – отметил президент.

Также он предложил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса. Исключение составят те случаи, где деятельность компании связана с рисками причинения вреда. Путин потребовал не наказывать бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами. Кроме того, президент выступил с предложением увеличить планку крупного и особо крупного ущерба для экономических статей Уголовного кодекса РФ.

Еще одна инициатива Путина – промышленная ипотека. Это льготные долгосрочные кредиты по ставке в 5% предприятиям, которые хотят купить готовые площади для производства. Президент поручил правительству проработать все детали этой меры с банками в самое ближайшее время. Также он рассказал о проработке вопроса новых параметров работы промышленных кластеров. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.

Спецоперация

Проведение специальной военной операции на Украине является решением суверенной страны, подчеркнул Путин. Он назвал это решение вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз: спецоперация направлена на защиту российских граждан, жителей Донбасса, которые с подачи Запада подвергались гонениям на протяжении восьми лет. Все ее задачи будут решены, заявил российский лидер.

"Залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительства и укрепления сильной и суверенной державы – России", – сказал Путин.

Консолидация общества придает сил российским военным, заключил глава государства.

О чем еще говорил президент?

Во время речи Путин обратился к представителям бизнеса, призвав их вкладывать в родную страну и хранить здесь свои сбережения.





Владимир Путин президент РФ Последние события только подтвердили то, о чем я постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов.

Было сказано и о поддержке семей с детьми: для них необходимо разработать кардинальные меры, подчеркнул Путин. Он отметил, что семья с двумя, тремя и большим количеством детей – это будущее России.

Также президент предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ в России. По его словам, отрасль хронически недоинвестирована. Президент добавил, что ситуацию в ЖКХ обсудят на заседании президиума Госсовета на следующей неделе.

