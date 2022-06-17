Россия никогда не пойдет по пути автаркии – Путин

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Россия никогда не пойдет по пути автаркии, несмотря на мечты Запада, заявил Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, все, кто продолжает работать с РФ, подвергаются давлению США и Евросоюза. Президент подчеркнул, что Запад доходит до прямых угроз.

Он отметил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и будет расширять взаимодействие с теми, кто хочет с ней работать. Российский лидер пообещал, что экономика РФ будет основана на открытости в своем развитии.

"Долгосрочное развитие РФ будет основано на предпринимательской основе. Нужно обеспечивать развитие экономики с опорой на частный бизнес, продолжить снимать административные нагрузки", – заявил президент.

Ранее Путин заявил, что санкции против России безумны и бездумны. По словам российского лидера, цель антироссийских ограничений – нахрапом и с наскока смять экономику РФ. Однако это, как уточнил президент, у Запада не получилось.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня. Он продлится до 18-го числа. Свое участие в нем подтвердили представители более чем 90 государств.